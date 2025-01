Sport.quotidiano.net - Bologna, Saputo apre a un acquisto. Un giocatore pronto per l’Europa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Giornata di summit e di decisioni, quella di ieri, in casa. Oggetto: ovviamente, il mercato, che ha aperto ufficialmente i battenti. Ilha definito la linea: l’di un, e quindi che conosca il campionato italiano, che si pensa possa alzare il livello della squadra. L’obiettivo sportivo immediato ha la precedenza sul futuro, anche perché i rossoblù, rispetto a un anno fa, quest’anno sono chiamati a rincorrere. Questo il verdetto uscito da telefonate e teleconferenze andate in scena tra gli uomini mercato, il tecnico Vincenzo Italiano e il patron Joey, che ha dato il benestare. Ci sarà pure da sfoltire una rosa, perchè con i rientri di Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi, il gruppo toccherà quota 28 elementi: il che significa che in caso di prove tattiche o partitelle in famiglia in 6 sono di troppo.