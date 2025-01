Ilrestodelcarlino.it - Agroppi, i mesi in bianconero e quella battuta

"Sono nato a Piombino, mica a Nazareth". Di Aldoallenatore dell’Ascoli, ricorderemo questa frase pronunciata nel dopogara della sfida dei bianconeri allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona quando rispose alla domanda di un collega se l’Ascoli sarebbe riuscito a salvarsi. E in effetti il simpatico e sempre pungente ex calciatore e tecnico del Torino, non riuscì a salvare l’Ascoli in quei seiin cui sedette al fianco del Presidentissimo Costantino Rozzi, sulla panchina dell’Ascoli. Storica la sua immagine mentre in un Ascoli-Fiorentina entrò sul prato dello stadio Del Duca affiancato dal medico sociale Carlo Cicchi, per bloccare proprio Rozzi che si stava lanciando contro l’arbitro e contro il capitano viola, Carlos Dunga. Aldoè deceduto all’età di 80 anni a Piombino, a causa di una polmonite bilaterale.