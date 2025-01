Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-01-2025 ore 17:10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Luca pagina dedicata agli esteri l’apertura almeno 15 persone sono morte decine di altre rimaste ferite a New Orleans nella notte di capodanno quando un 42 della guida di un PK investito la palla per poi iniziare a sparare con cognome arabo l’uomo è stato ucciso dalla Polizia era un veterano dell’esercito con problemi finanziari legati e un divorzio affermato di essersi unita all’isis il suo mezzo sono stati Trovati una bandiera islamista è un ring esplosivi finta Hangouts attentato sia connessa all’esplosione di una Tesla avvenuto davanti al Trump hotel di Las Vegas morto l’autista di Clemente Felicia te passanti veloce totali sulle condizioni di detenzione di Cecilia sala e la sua Liberazione immediata quanto l’Italia chiede al Iran e in una nota a verbale che la fa venire ha consegnato personalmente a Teheran Mattarella nel suo discorso di fine anno ha ricordato il caso della giornalista interpreto l’angoscia di tutti per la sua detenzione vi siamo vicini in attesa più presto Ha detto il capo dello Stato guerra medioriente almeno 11 persone sono morte altre 15 rimaste ferite in un raid aereo israeliano che questa notte ha colpito una tendopoli di sfollati nel sud della striscia di Gaza secondo mediche locali 3 morto di freddo un altro nato nell’enclave palestinesi il settimo in pochi giorni ANP sospende le trasmissioni di Al Jazeera nei territori palestinesi come un argomento saldi invernali al via La parte degli sconti oggi le vendite di fine stagione inizieranno in Valle D’Aosta per poi estendersi da sabato tutta Italia saranno 16 milioni le famiglie che correranno a fare shopping scontata ogni persona prenderà circa 138 velocità da fare di 4,9 miliardi di euro secondo le Stime di Confcommercio e la l’ultima notizia per il momento informazioni torna la prossima edizione linea alla regia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa