Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Buonasera dalla redazione sul Lungotevere de’ Cenci fino al 28 di febbraio proseguono i lavori in prossimità di Ponte Garibaldi dove istituito un restringimento della carreggiata possibile la formazione di rallentamenti e ricordiamo che fino al 6 gennaio in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e giorni festivi trasporto pubblico da domani 3 gennaio tornano attive le linee tram 238 dopo i lavori a Piazza di Porta Maggiore mentre fino al 20 gennaio per lavori di riqualificazione della tangenziale in via Prenestina permane modificato il servizio per le linee 51419 in servizio anche quest’anno linee bus circolari gratuite le cosiddette freeone fritte e la linea elettrica a Cento le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti e tutto e grazie per l’ascolto In collaborazione con Luce Verde infomobilità