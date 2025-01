Ilgiorno.it - Smog e qualità dell’aria in Lombardia, male Milano ma Cremona è peggio. Maglia nera a Soresina

, 2 gennaio 2025 – Il 2024? Uno degli anni più piovosi, quindi anche con ladell'aria migliore di sempre, o almeno da quando le polveri sottili (Pm10) sono misurate dalla rete sensoristica installata in tutti i capoluoghi da Arpa. “In un quadro di progressivo, seppur troppo lento, miglioramento delladell'aria, i due dati sono collegati, visto che il clima perturbato e piovoso abbatte e disperde gli inquinanti atmosferici", ha sottolineato Legambiente, tracciando un bilancio dell'anno che si è appena chiuso sul fronte delladell'aria., livelli di PM10 di nuovo sopra i limiti: divieti per le auto inquinanti dal 31 dicembre “Serve una regia territoriale” “Le politiche per ladell'aria dimostrano la loro efficacia nel tempo, ma si prenda atto che sono trainate dal quadro di regole dettate dalla Ue - ha detto Barbara Meggetto, presidente di Legambiente- In questo scenario normativo, latita invece il protagonismo di regioni e città quanto a investimenti e azioni incisive.