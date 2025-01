Ilgiorno.it - Rapina di gruppo, arrestati quattro minorenni

Un’aggressione contra ragazziniavvenuta lunedì pomeriggio in piazza Vittoria, a ridosso della città murata, che ha condotto in carcerein flagranza dalla polizia. Sono un sedicenne pakistano residente a Cantù, un altro sedicenne turco residente a Sagnino, un quattordicenne tunisino residente a Prestino e un quindicenne italiano residente a Como, ora accusati diin concorso. Le vittime sono due coetanei residenti in alto lago, che mentre stavano passeggiando, sono stati accerchiati da undi giovani, che li hanno aggrediti. A uno dei due è stata sferrata una testata in pieno viso, che lo ha fatto cadere a terra. Poi gli sono stati sottratti 100 euro dal marsupio che aveva addosso. Il secondo è stato trascinato a terra con forza dal, mentre uno degli aggressori tentava dirgli il telefono cellulare, senza riuscire a strapparglielo dalle mani per la resistenza della vittima.