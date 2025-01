Thesocialpost.it - “Per sempre insieme”. Grave lutto per Claudio Baglioni: il triste annuncio

Leggi su Thesocialpost.it

saluta Massimiliano Savaiano, il suo storico manager. Lanotizia è stata divulgata dallo stesso artista tramite un post su Instagram. Il 2025 inizia in modo drammatico per, già costretto a posticipare l’ultima tournée nei prestigiosi teatri lirici a causa di problemi di salute. La scomparsa dell’amico è avvenuta nel primo giorno dell’anno nuovo.Leggi anche: Scossa di terremoto in Italia: di nuovo lì“Caro Massimiliano, Massimo, Massi o Max – come ti chiamavamo noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e condividere momenti con te – ti sei addormentato per riposarti prima di intraprendere un viaggio verso l’ignoto”, ha scrittonel suo messaggio su Instagram. “Hai percorso tante strade, ma questa dovrai affrontarla da solo, senza sapere quanto durerà o dove ti porterà.