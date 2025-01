Scuolalink.it - Pagamento delle pensioni gennaio 2025: novità e calendario ufficiale

segna l’inizio del nuovo anno con una piccola modifica neldei pagamenti. A causa dei giorni festivi, le erogazioni partono dal 3, un giorno dopo rispetto alla consueta programmazione. Questo slittamento coinvolge sia i pensionati che ritirano presso gli uffici postali sia coloro che ricevono l’accredito su conti correnti, carte Postepay Evolution o libretti postali. Per i pagamenti agli sportelli, l’INPS ha previsto una distribuzione per cognome: il 3per le lettere A-C, il 4per D-N, il 5per L-O, l’8per P-R e il 9per S-Z. Assegno unico, Naspi e Assegno di inclusione: i pagamenti diOltre alleportasui pagamenti di Assegno unico, Naspi e Assegno di inclusione. L’Assegno unico verrà erogato tra il 17 e il 19per chi non ha subito variazioni di importo, mentre per i nuovi percettori o chi ha avuto modifiche si prevede l’accredito a fine mese.