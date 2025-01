Lettera43.it - Nasce Fastweb + Vodafone, Walter Renna il ceo dell’azienda

Swisscom ha ufficialmente completato l’acquisizione diItalia, dando vita a, il nuovo colosso del mercato delle telecomunicazioni. «Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia. Cogliendo l’opportunità di unire le forze, creiamo un’organizzazione più forte e più innovativa per condurre l’Italia verso un futuro digitale sostenibile a vantaggio dei consumatori e delle aziende» ha dichiarato, ceo della nuova entità.: «Con il closing si completa la più importante operazione di consolidamento degli ultimi anni sul mercato delle telecomunicazioni in Italia»La nuova realtà sarà gestita da un unico Executive Committee e continuerà a operare commercialmente con i marchie ho. Con oltre 20 milioni di linee mobili, 5,6 milioni di linee fisse e una rete proprietaria di oltre 74 mila chilometri,si posiziona come il principale operatore infrastrutturato sul mercato nazionale.