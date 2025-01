Ilfattoquotidiano.it - Lite per l’ingresso al veglione, ucciso con una coltellata: fermato un 19enne. Le indagini partite dal coltello usato per l’omicidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unconficcato nel petto, la vittima che si trascina per un centinaio di metri e poi muore in strada. E’ la tragica notte di Capodanno a Provaglio d’Iseo, paese di poco meno di 10mila abitanti in provincia di Brescia. A perdere la vita Roberto Comelli, 42 anni. Ora la Procura ha disposto il fermo del sospettato del: è un ragazzo di 19 anni del posto. La causa del? Comelli aveva tentato più volte di entrare a una festa privata organizzata da alcuni giovani nella sala civica di Provaglio, ma era stato “rimbalzato“. Ne è scaturita una, sfociata in rissa, durante la quale è partita lamortale.Durante i rilievi i carabinieri avevano trovato ilda cucina con lama da 30 centimetriper il delitto non lontano dal corpo del 42enne. Secondo la loro ricostruzione proprio Comelli era riuscito a sfilare l’arma dal petto poco prima di morire.