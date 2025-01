Ilrestodelcarlino.it - Ladri colpiscono il Sottomarinogiallo

all’opera a Savignano sul Rubicone all’osteriache nella notte di San Silvestro era chiuso dai gestori Alessandro Foschi e Monica Dalmo. Hanno spaccato la vetrata della porta di ingresso, sono entrati e hanno portato via dal cassetto del registratore di cassa meno di 50 euro in monete, in quanto ormai nessun titolare di un esercizio pubblico lascia soldi nei cassettini e comunque li lascia aperti con un po’ di spiccioli. I gestori sono stati avvertiti ieri mattina e quando sono arrivati c’erano già sul posto i carabinieri, avvertiti da qualche passante. La vetrata, alta quattro metri, è stata ridotta in mille pezzettini di vetro e per spaccarla i vandali hanno usato il chiusino di un tombino di scolo dell’acqua piovana. Rotte anche tutte le guarnizioni per cui il danno ammonta ad alcune migliaia di euro, coperto da assicurazione.