La Procura Generale di Milano su Abedini | Deve restare in carcere c’è pericolo di fuga Anche gli USA dicono no ai domiciliari

Dopo l’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala in Iran, l’attenzione della politica mondiale si è spostata su MohammadNajafabadi, ingegnere e imprenditore svizzero-iraniano 38enne arrestato lo scorso 16 dicembre a Malpensa e attualmente rinchiuso neldi Opera. C’è il forte sospetto che quello della Sala sia un arresto “politico” e che l’Iran abbia intenzione di usarla come moneta di scambio per liberare l’ingegnere.Supende la richiesta di estradizione degli Stati Uniti, che lo accusano di aver fornito supporto ai pasdaran iraniani in occasione dell’attentato terroristico contro soldati americani in Giordania.Ladice no all’ipotesi degli arrestidiLa Corte d’Appello dovrà decidere nei prossimi giorni del destino di, per il quale il suo avvocato ha presentato la richiesta della misura degli arresti, che prevede la messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico da parte del consolato iraniano, e in più il divieto di espatrio e l’obbligo di firma.