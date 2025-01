Oasport.it - Italia-Cechia, deciderà il doppio misto Errani/Vavassori? Per gli azzurri il difficile sarà arrivarci

Leggi su Oasport.it

Alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, si disputerà domani, venerdì 3 gennaio, l’ultimo quarto di finale della United Cup 2025 di tennis: l’, prima nel Girone D nella prima fase, affronterà la, qualificatasi come miglior seconda. In palio cil’accesso alla seconda semifinale, in programma nella mattinana di sabato 4 gennaio, contro gli Stati Uniti.Ad aprire le danzeil singolare femminile, con Jasmine Paolini, iscritta alla manifestazione da numero 6 del mondo ed attualmente numero 4, che sfiderà la ceca Karolina Muchova, giunta al torneo con lo special ranking di numero 9 WTA ed avversaria ostica per l’azzurra, visti i precedenti tutti negativi per Paolini.Allo stesso modo si preannunciala sfida che nel singolare maschile attende Flavio Cobolli, iscritto alla United Cup come numero 30 ed attualmente numero 32 del mondo, il quale affronterà il ceco Tomas Machac, nel torneo da numero 25 del ranking ATP.