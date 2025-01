Liberoquotidiano.it - Iran: madre Sala, 'condizioni carcerarie non possono segnare Cecilia a vita'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Cerca di essere un soldato, cerco di esserlo io. Però leper una ragazza di 29 anni, che non ha compiuto nulla, devono essere quelle che non la possanoper tutta la". Lo dice Elisabetta Vernoni,di, dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi. "Poi se pensiamo a giorni o altro. io rispetto i tempi che mi dno, ma ledevono essere quelle di nonuna ragazza che è solo un'eccellenza italiana, non lo sono solo il vino e i cotechini". Le hanno detto qualcosa sui tempi? "Qualche cosa - ha risposto -, ma cose molto generiche, su cui adesso certo attendo notizie più precise".