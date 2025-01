Lapresse.it - Iran, Cecilia Sala chiama a casa: dorme sul pavimento, non ha mai ricevuto il pacco dell’ambasciata

Condizioni difficili per la giornalistain cella a Evin, in. A diffondere le informazioni è stato il compagno Daniele Raineri, che lavora al Post, che ha dato notizie dettagliate: “La giornalista italianaè sottoposta a un regime di carcere duro nella prigioneiana di Evin.sulcon due coperte, una per coprirsi e una sotto. Nella cella non c’è nulla, nemmeno una brandina, soltanto un faro sempre acceso. È in regime di isolamento completo da quattordici giorni e questo vuol dire che non ha contatti con nessuna persona e ha visto soltanto l’ambasciatrice italiana in, Paola Amadei, per trenta minuti” scrive il Post.non ha finorailconsegnato sabato dall’ambasciata alle autorità del carcereiano, che conteneva alcuni beni come articoli per l’igiene, libri, sigarette, un panettone e una mascherina per coprire gli occhi, poiché la luce in cella è sempre accesa.