Ilfattoquotidiano.it - I genitori di Sammy Basso commossi dopo le parole del presidente Sergio Mattarella: “Ci ha dato molto di più di quanto gli abbiamo donato”

Ildella Repubblicanel suo discorso di fine anno ha parlato, in uno dei tanti passaggi, dell’intreccio tra luci ed ombre, della fiducia nonostante squilibri e conflitti e, soprattutto, di guardare al futuro traendo linfa daaccaduto nell’anno che si chiude.“Ho incontrato -ha raccontatodurante la diretta a reti unificate- valori e comportamenti positivi e incoraggianti nel volto, nei gesti, nelle testimonianze di tanti nostri concittadini. Li ho incontrati nel coraggio di chi ha saputo trasformare il suo dolore, causato da un evento della vita, in una missione per gli altri. Li ho letti nellediche insegnano a vivere una vita piena, oltre ogni difficoltà”.Un passaggio che ha commosso milioni di italiani e soprattutto mamma Laura e papà Amerigo che sono rimasti al fianco del figlio in ogni momento, fino all’ultimo, alla morte risalente il 5 ottobre scorso.