Liberoquotidiano.it - "Gioco stupido e inutile, chiudetelo". Marco Liorni, telespettatori in rivolta | Guarda

Giovedì 2 gennaio è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da. Ma, nonostante le grandi novità di questa stagione, tantissimicontinuano ad attaccare gli autori. Il motivo? A detta loro i giochi sarebbero troppo difficili e, soprattutto, noiosi. Un esempio? Il "completa la frase". Molto difficile da giocare, da seguire e da capire. In questo senso, idi L'Eredità sembrano avere un pensiero ben preciso. "Chenoioso L'Eredità", ha commentato su X Grazia. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Francesco, che non risparmia pesantissime critiche al programma televisivo. "In questi giorni stondo L'Eredità e boh - ha scritto su X - veramente unpiùdell'altro. Quasi tutti basati su sparate a caso o - ha poi aggiunto - sulla casualità".