GF Lorenzo Spolverato ci ricasca | frase assurda su Javier Video

Nel corso dell’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello, un ampio blocco è stato dedicato nuovamente a. Durante i giorni delle festività in effetti, il milanese aveva vissuto diversi momenti di fragilità, dettati dai ricordi del suo passato.Questo ha spinto Alfonso Signorini ad indagare ancora più a fondo, portando a galla dettagli su ciò che il gieffino ha vissuto in tenera età. Le sofferenze tuttavia, non hanno abbassato le sue difese nei confronti dei coinquilini, in particolar modo diMartinez. Il modello continua ad avercela con lui ed una delle sue recenti frasi ha sollevato un polverone sul web.contro: il confronto durissimoNon sembra esserci punto d’incontro tra due dei personaggi più forti di questa edizione del Grande Fratello.