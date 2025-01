Frosinonetoday.it - Frosinone: il capoluogo ricorda i tre martiri toscani

Come ogni anno, l'amministrazione comunale ricorderà Giorgio Grassi, Pier Luigi Banchi e Luciano Lavacchini, passati alla storia come “i tre”. La cerimonia – nell’81° anniversario dell’eccidio - si terrà sabato 6 gennaio alle 8.30, presso il monumento in viale Mazzini a loro.