FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte: recuperato Oukhadda, assente Meccariello

Tempo di lettura: < 1 minutoquesto pomeriggio all’Antistadio Imbriani dove ilsi è allenato davanti un buon numero di tifosi presenti sugli spalti. Shady, reduce da un leggero problema al soleo accusato un paio di settimane fa, ha svolto l’interapartecipando anche alla partitella finale senza accusare nessun tipo di problema alla zona infortunata contro il Giugliano.Sul prato dell’Imbriani, invece, non si è visto il difensore Biagiocosì come il lungodegente Filippo Nardi e il portiere Alessandro Nunziante, quest’ultimo in fase di recupero dopo l’intervento al menisco. La novità riguarda il modulo scelto da Auteri che ha optato in maniera prevalente per la difesa a tre nelle varie esercitazioni fatte svolgere alla squadra. In mezzo al campo provato Viviani, sostituto naturale di Prisco che contro gli etnei saràper squalifica.