Donnapop.it - Fedez, arriva il nuovo anno, ma lui è sempre lo stesso: prima fa la vittima, poi attacca Selvaggia Lucarelli

, il rapper che hamantenuto un rapporto conflittuale con i social e i media, non ha deluso le aspettative nemmeno al passaggio al. Trascorrendo le festività natalizie a St. Barth, lontano dai figli Leone e Vittoria per il primo Natale dopo il divorzio da Chiara Ferragni,ha utilizzato il 31 dicembre per lanciare l’ennesima provocazione via Instagram.Nonostante il periodo non semplice che sta vivendo, tra la separazione e le difficoltà personali, il rapper ha trovato modo di sfogarsi, puntando il dito contro una delle sue “nemiche” più celebri:. Il tono delle sue parole è stato di chiara provocazione, alimentando ancora una volta il clima di tensione che ormai da tempo caratterizza il suo rapporto con la giornalista e la sua ex moglie.fa la, poiIn un post su Instagram,ha ironicamente tracciato un bilancio dei suoi ultimi anni: “2022 tumore al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci, 2024 un fantastico divorzio.