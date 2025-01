Ilnapolista.it - È un Napoli di corto muso, cinque 1-0 su 13 vittorie: la metamorfosi di Conte in Allegri (Gazzetta)

Ildiricorda un po’ le squadre allenate da Massimiliano. Solo nei risultati, come fa notare bene laa firma Antonio Giordano. In 13stagionali,di queste sono arrivate grazie a1-0.partite diche permetto ale adi guardare tutti dall’alto della classifica.Leggi anche: Ildi: dipinti come avversari (se non nemici),si ritrovano dalla stessa parteun po’ comee lontano dainteristaScrive la:“Non l’avreste mai detto di ritrovare Massimilianodentro Antonioed ora che sta succedendo, statisticamente parlando, il calcio rimette in discussione un po’ se stesso, le teorie, le tesi, le logiche e pure qualche argomentazione. Disi vince, eccome, a volte si stravince anche, però per adesso basta ed avanza per starsene comodamente lassù, dove osano mica solo le aquile, dove il panorama è invitante e l’orizzonte affascinante: diciotto partite dicono qualcosa (poco o tanto, dipende dalle prospettive) però quei1-0 delsu 13rappresentano una traccia che segna un mutamento genetico (o forse no, semplicemente casuale) e una diversità dal passato.