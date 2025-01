Laprimapagina.it - È possibile, per un condomino, pulire le scale gratis nell’interesse del condominio?

Quando si parla di condomini spesso viene “il mal di testa”. Trovare un accordo tra i proprietari non è affatto facile, soprattutto quando si tratta di mettere mano al portafogli. Uno dei temi più dibattuti è la pulizia delle. L’assemblea condominiale può affidare ad uno dei condomini la pulizia delledell’edificio in? È, per unledel? Nessun problema se si tratta di un’attività occasionale. Ma se illava ledelabitualmente (una volta alla settimana) senza essere pagato e senza un contratto regolare il rischio è di cadere in un’ipotesi di lavoro nero. La situazione potrebbe far scattare le sanzioni previste per il soggetto che trae vantaggio dal lavoro a nero. Il lavoro nero è punito con sanzioni amministrative che possono arrivare sino a 15 mila euro.