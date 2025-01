Puntomagazine.it - Domani il concerto di Capodanno dell’Orchestra Lorenzo Rinaldi di Giffoni Valle Piana

Il giorno 3 gennaio 2025, ore 18:30 Sala Truffaut della Cittadella del CinemaAtteso e bene augurante, torna l’appuntamento con ildidiPiana. In programma venerdì 3 gennaio, alle ore 18:30, nella Sala Truffaut della Cittadella del Cinema, sarà condotto dalla giornalista Antonella Petitti ed è ad ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento posti).La cittadina dei Monti Picentini da 28 anni saluta il nuovo anno con un percorso musicale che spazia dai grandi classici alle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia, approdando al Valzer n°2 di Dmitri Shostakovic, ormai riconosciuto come sigla delFilm Festival di cui laè l’Orchestra Ufficiale. “Continuiamo a sostenere la cultura della musica come strumento universale per comunicare ed esprimersi.