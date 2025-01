Romadailynews.it - Domani e sabato in seconda serata su Rai3 le ultime puntate di “Mare Aperto – Missioni in prima linea””

Una produzione Clipper Media in collaborazione con Rai Documentari e Comando Generale della Guardia di FinanzaGianluca Rame, Diego di Gianvito e Sandro Bartolozzi raccontano il cuore operativo del comparto aeronavale della Guardia di FinanzaVenerdì 3 e4 gennaio andranno in onda insuledi “in”, prodotto da Sandro Bartolozzi e con la produzione esecutiva di Barbara Meleleo per Clipper Media in collaborazione con Rai Documentari e il Comando Generale della Guardia di Finanza: un viaggio esclusivo tra le operazioni più complesse e coinvolgenti della “Polizia del”.Attraverso quattro episodi, vengono seguiti uomini e donne della componente aeronavale della Guardia di Finanza in azioni di alta tensione: dalla lotta al traffico di sostanze stupefacenti al salvataggio di migranti, fino ai pattugliamenti e alla sorveglianza delle acque territoriali italiane.