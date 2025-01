Ilgiorno.it - Comunità Oklahoma, la lista dei buoni propositi per il 2025 in un video su YouTube

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 2 gennaio– Le corse con le biciclette, le ricette preparate in cucina, le occasioni di socialità in cortile o in gita. I momenti “più belli” del 2024 vissuti dallasono racchiusi in unpostato sul canaledella onlus che ha sede a Gratosoglio, in via Costantino Baroni 228. Immagini che fanno da sfondo ai “per il”. Un anno di sogni da realizzare insieme e che vengono elencati, come nelle liste tradizionali. Ogni proposito però prende una piega inaspettata: le frasi si trasformano. Dalla superficie si passa sempre a qualcosa di più profondo, che è un po’ il senso della missione della stessa: guardare oltre. La mission “Dentro“ ciascun ragazzo che le viene affidato. Nei suoi spazi sono accolti minori in difficoltà tra i 14 e i 18 anni, molti stranieri non accompagnati; alcuni giovanissimi allontanati da casa e altri sottoposti alla “messa alla prova“ in alternativa alla detenzione.