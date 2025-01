Ilrestodelcarlino.it - Clochard trovato morto in stazione, si riparava nella sala d’aspetto

Macerata, 2 gennaio 2025 – Unserbo di 72 anni, formalmente residente a Civitanova ma nei fatti senza fissa dimora, è stato riormai privo di vita all’interno dellaferroviaria di Porto Recanati, deceduto per cause naturali. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio. Intorno alle 16.10 è stata una dipendente delle Ferrovie dello Stato a notare che l’uomo era stesodella biglietteria e non dava più segnali di risveglio. In realtà il 72enne si rifugiava da diverso tempo là dentro, praticamente ogni notte, per dormire e ripararsi dal freddo. Così sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, giunti con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati. Tuttavia il medico dell’equipe sanitaria non ha potuto far altro che constatare la morte del 72enne.