Caso Cecilia Sala, un'ora di vertice a palazzo Chigi. Poi Meloni chiede "l'immediata liberazione" e incontra la madre

“Il Governo conferma l’impegno presso le autorità iraniane perdi, e, in attesa di essa, per un trattamento rispettoso della dignità umana”. È quanto si legge nella nota diramata giovedì sera daal termine deldurato circaal quale hanno partecipato, oltre alla premier, Giorgia, i ministri Antonio Tajani, Carlo Nordio, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il Consigliere diplomatico del Presidente, Fabrizio Saggio.Guerini riferirà al CopasirSull’intricata situazione della giornalista in carcere in Iran dal 19 dicembre scorso, domani il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza Lorenzo Guerini riferirà al Copasir. Durante la riunione i ministri hanno discusso anche dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini, attualmente detenuto nel carcere milanese di Opera, che Teheran vorrebbe scambiare con