Black Myth: Wukong non è disponibile su Xbox Series X|S per "colpa" di Series S, rivela Game Science

, uno dei giochi più acclamati del 2024, non è ancora approdato suXS. La causa di questo fatto, secondo il CEO di, Feng Ji, risiede nella difficoltà di ottimizzare il gioco perS, la console meno potente di Microsoft di questa attuale generazione.Nonostante i numerosi premi, tra cui il prestigioso riconoscimento della community agli Steam Awards, l’assenza del titolo surimane un tema controverso che accende il dibattito sulle limitazioni hardware diS.Come riportato su ResetEra, Feng Ji ha commentato l’ottenimento del premio di cui sopra su Weibo, il social cinese, esprimendo sia orgoglio per i successi disia la frustrazione per la mancata versione.Proprio in questo suo intervento ha sottolineato che la memoria condivisa da 10 GB diS rappresenta una sfida significativa, richiedendo anni di esperienza in ottimizzazione per essere sfruttata adeguatamente.