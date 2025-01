Movieplayer.it - Better Man: le canzoni di Robbie Williams e il loro senso nel film

Leggi su Movieplayer.it

Un'opera rock visionaria e sorprendente: ma un motivo in più per vederla sono ledella popstar, hit che ormai fanno parte del nostro immaginario. Al cinema con Lucky Red. Inizia con Let Me Entertain YouMan, ildedicato alla vita di, immaginifico racconto che lo vede in scena un po' come si è sempre visto lui, come una scimmia.Man è in sala dal 1 gennaio con Lucky Red. "I'm a fucking entertainer" sono le parole che chiudono l'opera, che è un anti-biopic, è musical, opera rock eche si muove tra animazione e live action. La chiave è tutta qui, nella capacità didi intrattenere. Una capacità enorme, che si nota ascoltando una dietro l'altra le sue, tutte grandi .