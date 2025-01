Oasport.it - ATP Hong Kong, Rublev cade con Marozsan, c’è Munar per Musetti

Adsi completa il quadro dei quarti di finale. Lorenzo, con il successo su Gabriel Diallo, rimane la testa di serie più alta in tabellone, a causa del ko di Andreyche inizia il suo 2025 in maniera negativa.Il giocatore russo incassa un ko bruciante nella sua prima partita stagionale contro un avversario ostico, Fabian. Per l’ungherese una fase difensiva di prim’ordine, annullando nove delle dodici palle break che ha dovuto affrontare, rimanendo con il giusto sangue freddo nella terza frazione, e iniziando al meglio il suo 2025, in maniera nettamente opposta rispetto a unche starà masticando amaro.Per il magiaro c’è il cinese Shang Juncheng: vittoria facile facile per il talento asiatico, che lascia solo quattro giochi a Pedro Martinez e vede la possibilità di confermare il suo cinquantesimo posto nella classifica ATP e proporsi come una possibile sorpresa in vista degli Australian Open.