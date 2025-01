Lanazione.it - Aggressione in carcere. Detenuto semina caos: devasta la sala colloqui e incendia bombolette

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 2 gennaio 2025 – Ancora un drammatico episodio dinel“San Giorgio“ ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. A rendere noto l’accaduto sono il segretario provinciale OSAPP, Antonio Chianese e il segretario locale OSAPP Francesco Martino. “Si è trattato dell’ennesimo episodio – scrivono in una nota – che va ad aggiungersi a un elenco ormai troppo lungo. Nella giornata di martedí unristretto presso la Casa Circondariale di Lucca ha dato in escandescenza nellaove stava svolgendo un videoo con la compagna e la figlia”. “L’uomo – spiega il sindacato Osapp – dopo aver distrutto un tavolo ivi presente, ne utilizzava una zampa per colpire il collega addetto, lanciandosi poi contro quelli giunti in soccorso. Con grande caparbietà e potendo fare affidamento solo sul loro coraggio, i tre riuscivano comunque a disarmarlo e, dopo averlo riportato alla calma, lo riconducevano alla sua cella.