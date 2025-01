Ilgiorno.it - A Monza torna la cicogna. Parti in aumento nel 2024: "Ma è presto per brindare"

Lavola diretta sul capoluogo della Brianza. Nelsono stati 823 i nati a, trend in crescita (+2,5%) rispetto agli 803 del 2023. Dal 2008, quando i nuovi nati sono stati 1191, le nascite erano progressivamente calate. L’inversione di tendenza riguarda l’anno che si chiude, secondo i dati dell’Ufficio statistica aggiornati al 20 dicembre, quindi non tenendo conto di eventuali ultimi nati agli sgoccioli di dicembre. È cauto Egidio Riva, sociologo e assessore al welfare: "Per ora si tratta di una piccola luce in fondo al tunnel, quasi un augurio per il nuovo anno che si apre. Per parlare di inversione di tendenza, bisognerà aspettare almeno due o tre anni. Certo stiamo assistendo a un ingresso adi giovani coppie espulse da Milano per i costi proibitivi delle abitazioni e anche di un ritorno in città di persone che erano andate all’estero o in altri comuni".