Saldi invernali 2025 si parte il 3 gennaio

Al via la caccia agli sconti. Iinizieranno domani 3in Valle d’Aosta, seguita sabato 4da tutte le altre regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro.Sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei, che si prospetta come un anno caratterizzato da una moda più consapevole, inclusiva ed emozionale. Federazione moda Italia e Confcommercio avvertono gli acquirenti di avere sempre chiare le regole di base dei, come la possibilità di cambiare capo dopo l’acquisto o l’utilizzo della carta di credito.