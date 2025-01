Gqitalia.it - Oggi gli Azzurri debuttano ai Mondiali della Kings League capitanati da Bonucci

Siete pronti per idi calcio? Non stiamo parlando di quelli che speriamo possano vedere protagonista l'Italia di Spalletti nel 2026, maWorld Cup Nations, il torneo a 7 organizzato parallelamente allaItalia.Nell'arco di 12 giorni, dal 1° al 12 gennaio, i 16 Paesi partecipanti si sfideranno per diventare campioni del mondo, con la finale in programma il 12 gennaio 2025 all’Allianz Stadium di Torino. I biglietti sono già in vendita attraverso il circuito TicketOne, mentre il sorteggio si è tenuto il 5 dicembre. Gerard Piqué, presidente, ha accompagnato sul palco Danilo, il capitanoJuventus eNazionale brasiliana che ha avuto il compito di annunciare la partecipazione anchenazionale verdeoro allaWorld Cup (le ultime due squadre a dare la loro adesione sono state proprio il Brasile e l'Uzbekistan).