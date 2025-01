Nerdpool.it - Nosferatu: ci sono scene post-credit alla fine del film?

Da oggi è arrivato anche nelle sale italiane il tanto atteso, il rifacimento del capolavoro del 1922 che ha fatto la storia del cinema. Il tanto discusso regista Robert Eggers ha messo in scena un terrificante remake deldi Murnau che vede la leggenda dei vampiri prendere vita (si fa per dire). Se volete leggere la nostra recensione completa potete farlo qui.Ma ora, come siamo soliti fare, bando alle ciance e veniamo alle domande importanti: cialtredopo i titoli di coda? Continuate a leggere per scoprirlo!Cis dopo i titoli di coda di?E siamo desolati nello scrivere che la risa è.no. Il terrore, in questo caso, finisce quando si spegne la luce (e comincia la musica).Direi che quello che abbiamo visto è un finale più che definitivo, e non ci aspettiamo un sequel o trovate del genere, d’altronde questa è una storia vecchia come il mondo e un’introduzione a “qualcosa di più” non è necessaria (anzi, avremmo potuto definirla persino offensiva).