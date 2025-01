Zonawrestling.net - NJPW: Il contratto di Gabe Kidd è in scadenza, incerto il suo futuro

Secondo quanto riportato da Fightful Select, ildicon la New Japan Pro-Wrestling sarebbe ina breve. La testata non ha specificato una data precisa, ma ha evidenziato come lasia interessata a trattenere il suo Strong Openweight Champion. Non è chiaro se le trattative per il rinnovo siano già iniziate tra le parti.Lo scontro con Kenny Omega a Wrestle Dynastyaffronterà Kenny Omega, di recente ritorno sul ring, durante Wrestle Dynasty nella storica cornice del Tokyo Dome, il giorno dopo Wrestle Kingdom 19. La sfida nasce da un alterco nel backstage avvenuto lo scorso novembre, quando Omega annunciò il suo ritorno dopo un anno di stop dovuto alla diverticolite. Durante una conferenza stampa,ha confrontato il vice presidente esecutivo della AEW riguardo alla sua scelta di tornare in