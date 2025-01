Ilnapolista.it - Mario Rui: «Non ho mai fatto causa al Napoli, Conte è stato chiaro fin dal primo giorno con me»

Leggi su Ilnapolista.it

Rui ha deciso di rescindere il proprio contratto con il; era finito ormai fuori rosa e lontano dai piani del tecnico Antonio. In un’intervista a Tuttomercatoweb ha spiegato come ha vissuto gli ultimi mesi.Rui: «Non ho maialmi ha escluso dal progetto prima del ritiro a Dimaro»Come stai?«Sto bene. Ovviamente non è facile, non èsemplice firmare l’accordo di risoluzione. Dopo sette anni e mezzo anon può essere facile: ormai era diventata casa mia. Casa nostra. Ma il calcio è anche questo, le cose da unall’altro possono cambiare ed è importante che tutto sia finito nei tempi e nei modi giusti».Questa firma arriva al termine di un 2024 sportivamente parlando assai complicato.«Difficile, sì. Lo scorso campionato non èdei migliori, poi sonoescluso.