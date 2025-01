Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie 2-6 4-3, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: fasi decisive del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:40 Stavolta si riparte dopo appena 3 minuti.08:37 Incredibile, torna la pioggia. Gli ombrelli si riaprono ed i giocatori restano in attesa.4-3 Game. BOOM! Dritto inside out potentissimo del piemontese.40-15 Arriva un gran rovescio incrociato del britannico.40-0 Servizio, dritto e smash a segno per l’azzurro.30-0 Prima vincente del torinese.15-0 Lorenzo cambia marcia con il dritto incrociato.3-3 Game. Non passa la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta.40-15 Ben giocato il dritto in avanzamento del tennista di Johannesburg.30-15 Scappa via il rovescio di.30-0 In corridoio il recupero di dritto dell’azzurro.15-0 Passante di rovescio incrociato stretto vincente del britannico, che riceve gli applausi dall’avversario.