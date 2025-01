Ilfattoquotidiano.it - L’agenda 2025 – Ci aspetta un anno breve: dopo Trump, un salto nel buio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi prova ad allungare sullo sguardo della geopolitica capisce subito che l’nasce corto, cortissimo: il 20 gennaio, Donalds’insedierà per la seconda volta alla presidenza degli Usa; il 23 febbraio i tedeschi valle urne in anticipo sul previsto di sei mesi – circostanza piuttosto eccezionale per loro – per eleggere il nuovo Bundestag. I due eventi incider, in modo determinante, sugli assetti e sulle posizioni occidentali ed europee nel prossimo quadriennio. Fare, quindi, oggi previsioni su quelli che sargli sviluppi sui fronti di guerra in Ucraina e in Medio Oriente, sull’integrazione europea, sui rapporti con la Cina, sull’andamento dell’economia e sul clima è un azzardo.Come nel 2017, anche il ritorno al potere diè unnel: allora, l’incognita maggiore era l’imprevedibilità del personaggio; adesso è il desiderio di rivalsa che lo anima – e la somma degli egocentrismi suo e di Elon Musk non è per nulla tranquillizzante.