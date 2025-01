La denuncia del calciatore ex Genoa Omeonga | Picchiato e umiliato dalla polizia in aereo il giorno di Natale – Il video

Leggi su Open.online

Ilbelga Stephaneha raccontato di essere stato aggredito ildi, il 25 dicembre, dopo essere salito su un volo tra Roma e Tel Aviv. «Uno steward si è avvicinato per un presunto problema con i miei documenti e mi ha chiesto di lasciare l’. Sicuro della validità dei miei documenti, gli ho chiesto con calma di che tipo di problema si trattasse. È stata chiamata la, sono stato ammanettato e portato fuori con la forza dall’», scrive l’atleta in un lungo post su Instagram, dove ha pubblicato ildella scena. Nel filmato si vede laportarlo via di forza dal suo posto, mentre iltenta di ripetere: «Sono un, sono un cittadino belga». Una volta usciti dal velivolo, la situazione sarebbe degenerata per il28enne, ex Avellino,e Pescara in Italia e che attualmente gioca in Israele nel Bnei Sakhnin.