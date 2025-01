Gaza altro neonato è morto per freddo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.55 E' salito a 7 il numero di neonati morti dinegli ultimi giorni E' quanto ha detto il Direttore degli ospedali da campo del Ministero della Salute all'emittente Al Jazeera. L'uomo sottolinea che non ci sono abbastanza coperte o vestiti caldi per proteggere la moltitudine di sfollati che vive nelle tende, molti colpiti dalle piogge. Le pessime condizioni meterologiche e la malnutrizione sono una combinazione pericolosa specie per i neonati, che perdono rapidamente calore.