Con le nuove sneaker in uscita a gennaio si parte davvero con il piede giusto

Anno nuovo,uomo? Oh yes. A partire da2025 si ricon una sequenza ricchissima di annunci, celebrazioni, collabo e riabilitazioni di modelli iconici tra le scarpe da ginnastica più amate e indossate di sempre. Ed è già un'ottima notizia. Tra gli eventi più interessanti citiamo il consueto appuntamento con il Capodanno Cinese: occasione ghiotta con cui misurarsi per customizzare scarpe eseguendo le caratteristiche dell'animale simbolo dell'anno, per il 2025 il Serpente di Legno. Questo sinuoso animale dall'altissimo indice simbolico ci offre un invito a riflettere, a crescere e a reinventarci, dunque serve su un piatto d'argento l'occasione di abbracciare il cambiamento con saggezza, usando la strategia e la creatività per affrontare ogni sfida.