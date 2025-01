Laspunta.it - Colleferro: E’ polemica sull’ospedale. I Comitati “Sindaci proni. Oltre dieci anni di carenze e ritardi”

Proseguono le polemiche sulla situazione dell’ospedale di, dopo lo scambio di opinioni nei giorni scorsi tra il Sindaco diSanna ed il Sindaco di Segni Moffa e il commento a distanza da parte dei. “Un dialogo a distanza senza la possibilità di interloquire direttamente con entrambi, per la nota ritrosia del Sindaco Sanna, che detiene la delega comunale alla sanità, resterebbe un flatus vocis.” Sostengono iSalute ed Ambiente Asl Roma 5 e A difesa dell’ospedale di.“Se interveniamo sul merito della questione lo facciamo per rivolgerci ai cittadini, i quali, abituati alle polemiche strumentali del Sindaco Sanna hanno notato (e come non notarlo?) che il suo interesse verso l’ospedale die la sanità pubblica ha ripreso vigore ed assunto toni accesi solo dopo il cambio di Presidenza in Regione Lazio.