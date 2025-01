Aumento dell’18% dei pedaggi autostradali Europa Verde | Un’altra stangata

Bergamonews.it - Aumento dell’1,8% dei pedaggi autostradali, Europa Verde: “Un’altra stangata”

“Autostrade per l’Italia cambia gestore dai Benetton allo Stato (che detiene il 51% con Cassa depositi e Prestiti e l’altro 49% è in mano a due fondi d’investimento stranieri) ma la politica non cambia ed iaumentano sempre – afferma Dario Balotta, referente trasporti-. Nonostante il Mit si sforzi di affermare che lanon ci sia questa invece c’è. Riguarda la metà della rete autostradale (2800 km gestiti da ASPI su quasi 6mila) ma in termini di volumi di traffico gli aumenti incideranno sul 60% dei veicoli che percorrono la rete italiana. Il MIT dopo aver annunciato nella bozza della manovra l’intento di aumentare isu tutta la rete ha stralciato l’previsto (+1,8%) per 22 concessionari confermandolo per sola ASPI. Eppure il Mit aveva reso noto di non autorizzare aumenti alle concessionarie prive di PEF aggiornato di cui anche l’ASPI è priva.