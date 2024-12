Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-12-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità metropolitana in funzione della mezzanotte e tre zone alimitato chiuse senza pause fino a domani mattinasi prepara la notte di capodanno con un piano per la mobilità che prevede anche un’ampia area pedonalizzata a ridosso della Circo Massimo le ultime corse delle m dal capolinea partiranno alle 2:30 così come avverrà per 13 linee di superficie le ZTL di centro e Tridente resteranno in funzione anche questa notte dalle 20 alle 6:30 In più la notte con lo stesso orario chiusa anche la ZTL di Trastevere Intanto questa mattina sono scattate le prime chiusure in vista di un altro evento la gara podistica acon partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla si correrà in centro nel pomeriggio tra le 14 e le 15:30 sono già chiuse alvia dei Cerchi la corsia centrale di viale delle Terme di Caracalla dalle 12 chiuderà anche la corsia centrale poco dopo le 13 chiudere all’intero percorso di gara tra Porta Capena Piazza Bocca della Verità Piazza Venezia via del Tritone Piazza del Popolo e Villa Borghese In collaborazione con Luce Verde infomobilità