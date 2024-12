Sicurezza a Firenze, bilancio di un anno. Tutti i numeri 2024

Leggi su Corrieretoscano.it

di unLa Polizia di Stato punta sempre di più sulla prevenzione. Lo ha sottolineato il questore della provincia di, Fausto Lamparelli, tracciando un primodi finedell’attività della Polizia di Stato.A tale proposito emerge come nelsiano raddoppiate diverse misure come i Daspo urbani e sportivi, nonché gli ammonimenti per violenza domestica. Rispetto all’precedente sono aumentati anche i controlli in tutto il capoluogo toscano: in città, nelle strade extraurbane, nelle stazioni ferroviarie e all’aeroporto.Nell’Ufficio di gabinetto della Questura diha predisposto oltre 1.300 ordinanze firmate dall’autorità provinciale di pubblicarelativamente ad altrettanti eventi gestiti dalla Questura fiorentina nell’ambito di eventi e manifestazione in tutto il capoluogo toscano.