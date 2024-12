Zonawrestling.net - Shota Umino: “Farò di tutto pur di affrontare Moxley”

Leggi su Zonawrestling.net

Il prossimo fine settimana è senza dubbio il più importante della carriera di. A Wrestle Kingdom, il 4 gennaio, proverà per la prima volta la pressione di un main event al Tokyo Dome, sfidando Zack Sabre Jr. per il titolo IWGP World Heavyweight. E la sera seguente, a Wrestle Dynasty, si troverà di fronte l’ex compagno Claudio Castagnoli, in un match che, dovesse vincere la cintura la sera prima, sarà valido per il titolo pesi massimi. Un’opportunità straordinaria per dimostrare il proprio valore, eppure siamo certi che Shooter non sarà pienamente soddisfatto del suo programma. E il motivo è uno solo: Jon.La sfida al suo mentoreLo scorso novembre, dopo le azioni riprovevoli di Jonnei confronti di Bryan Danielson,aveva pubblicamente attaccato il suo mentore, sfidandolo a un faccia a faccia con in palio il titolo AEW.