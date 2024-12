Lanazione.it - Sequestrata S.Barbara di petardi. Quattro quintali, possibili rischi

Ad ogni festa il suo illecito. E ora ora che ci stiamo avvicinando al Capodanno, in cosa si sarà imbattuta la Guardia di Finanza se non in articoli pirotecnici?. Bengala, fontane,. Le fiamme gialle ne hanno sequestrati 363 chili. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo in questo periodo hanno intensificato il controllo economico del territorio ponendo particolare attenzione al contrasto alla vendita abusiva di fuochi d’artificio e giochi pirici pericolosi. Nei giorni scorsi il gruppo di Arezzo ha sottoposto a controllo un esercizio commerciale che deteneva fuochi d’artificio di vario tipo, anche di categoria F4 - caratterizzati da elevatoo e destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche - in maniera non idonea, non assicurando, cioè, le cautele minime previste dalla normativa in vigore e quindi potenzialmente in grado di poter provocare, in caso di innesco accidentale, ingenti danni alle persone, al fabbricato in cui insiste l’esercizio e alle abitazioni circostanti.