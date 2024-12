Pronosticipremium.com - Roma, Bologna all’orizzonte: Italiano perde Pobega

Il 2024 sta per concludersi e latrae tutte le conclusioni del caso. Reduci dal pareggio per 1-1 in trasferta con il Milan, i giallorossi si presentano all’anno nuovo con una fiducia ritrovata, dopo aver intrapreso la giusta strada. L’obiettivo è chiaro: continuare a mettere in cascina punti pesanti, per avvicinarsi alla zona Europa e scalare la classifica. I capitolini stanno già iniziando a preparare il derby con la Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match unico, da vincere a tutti i costi e che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione.Al tempo stesso, però, la Lupa tiene conto dei prossimi impegni, perché in 30 giorni verranno disputate ben 6 partite, tra Serie A ed Europa League. Una di queste sarà con il, in piena lotta per i primi 7 posti insieme alle big del nostro pallone.